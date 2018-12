Verkeersveilige Nacht trapt BOB-campagne af Bart Mertens

02 december 2018

12u10 0 Leuven De traditionele BOB-eindejaarscampagne vindt dit jaar plaats van begin december tot eind januari. Op zaterdag 2 december trapte de Leuvense politie de campagne op gang met de Verkeersveilige Nacht. In de nacht van zaterdag op zondag organiseerde de politie een grote controle op de Aarschotsesteenweg en de Diestsesteenweg.

Hoewel volgens de metingen van Vias-institute het percentage bestuurders die onder invloed van alcohol rijdt gemiddeld tussen 2 en 3% ligt, zijn ze wel proportioneel verantwoordelijk voor een groot deel van de verkeersongevallen. Zo test ongeveer 1 op de 10 automobilisten positief na een ongeval met lichamelijk letsel. Conclusie: de BOB-eindejaarscampagne is –helaas- nog altijd meer dan noodzakelijk. Ook dit jaar voert de politie tijdens de feestperiode extra controles uit. In Leuven hebben ze de eerste grote actie al achter de rug want zaterdagavond 318 bestuurders gecontroleerd.

“De verkeerspolitie zette de BOB-wintercampagne in met een alcoholcontrole op zaterdag”, zegt Marc Vranckx van de Leuvense politie. “In de vooravond werd er gecontroleerd op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Daar werden 178 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Twee personen had iets teveel gedronken en moesten beiden hun auto drie uur aan kant laten staan. Ze kregen een onmiddellijke inning mee naar huis.”

Op de vlucht

Omstreeks middernacht werd de controlepost verplaatst naar de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. “Daar moesten 140 chauffeurs een ademtest afleggen”, aldus woordvoerder Marc Vranckx van de Leuvense politie. “Twee bestuurders bliezen ‘Alert’ en één persoon was positief met meer dan keer 0,8 promille in het bloed. Opvallend gegeven: een bestuurder vluchtte weg toen hij de politiecontrole in de gaten kreeg. Hij nam de vlucht via een éénrichtingsstraat, nota bene tegen de juiste richting in. De motorrijders konden de wagen even later onderscheppen op de oprit van een woning. Al snel werd duidelijk dat de inzittenden geen enkele link hadden met dat adres. De politie controleerde zowel de inzittenden als de wagen maar er werd geen specifieke reden gevonden waarom de bestuurder zich uit de voeten had gemaakt voor de controle.” De Leuvense politie laat weten dat er ook de volgende maanden intensief gecontroleerd zal worden in het verkeer.