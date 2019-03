Verkeerspolitie voert controles uit Stefan Van de Weyer

24 maart 2019

09u59 2 Leuven De Leuvense verkeerspolitie controleerde zaterdagavond en –nacht 633 bestuurders op alcohol. In totaal hadden tien chauffeurs een glas te veel op. Van één van hen werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

Ook vijf bestuurders die rond reden met een voertuig waarvan de technische schouwing verlopen was, kregen een proces-verbaal en moeten zich volgende week met hun auto aanbieden bij de autocontrole. De verkeerscontroles vonden plaats ter hoogte van de Meerdaalboslaan, de Brusselsesteenweg en in de Donkerstraat. Tegelijkertijd controleerde het fietsteam in het centrum van de stad. Daarbij lag de focus op foutparkeerders en fietsers zonder licht. De agenten verbaliseerden 23 uiteenlopende verkeersovertredingen en 21 fietsers zonder licht. Ook een team in burger hield toezicht in het stadscentrum. Zij betrapten onder andere een persoon die pepperspray bij zich had en troffen een gebruikshoeveelheid cannabis aan in een auto die werd gecontroleerd.