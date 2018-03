Verkeersongevallen met fietsers 09 maart 2018

02u28 0

Een 23-jarige Leuvenaar werd in de nacht van woensdag op donderdag aangereden in de Ravenstraat in Leuven door een auto. De jongeman was net met zijn fiets thuis vertrokken toen hij om de hoek aangereden werd. Hij verloor even het bewustzijn en de auto nam de vlucht. Toen hij terug bijkwam heeft hij zelf de hulpdiensten kunnen verwittigen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Er waren geen getuigen en van de vluchtende auto is enkel geweten dat het om een zwarte personenwagen ging.





Aan een privéparking in de Vaartstraat in Leuven is het gisterochtend tot een aanrijding gekomen tussen een fietser en een auto. De fietser reed net de parking in toen de auto naar buiten reed. De 29-jarige bestuurder uit Landen heeft meteen de hulpdiensten verwittigd en de 53-jarige fietser uit Leuven werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. (ADPW)