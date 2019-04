Verkeershinder door werken aan fietsspiraal KAR

19 april 2019

12u22 0 Leuven De werken aan de aansluiting van de fietsspiraal zitten eindelijk in de finale fase. De werkzaamheden hervatten volgende week dinsdag. Daardoor zal er van woensdag 24 tot vrijdag 26 april hinder zijn op het Martelarenplein. Na de zomer wordt de fiets- en voetgangersverbinding dan in gebruik genomen.

Momenteel ontbreekt er nog een tussenstuk dat uitgeeft op het hellend vlak aan het oude seinhuis. “De NMBS heeft nu een aannemer gevonden die deze missing link verder afwerkt. De vorige aannemer ging failliet waardoor de werken een tijd stil lagen. De stad verwacht de fietsspiraal na de zomer in gebruik te kunnen nemen. Dan wordt de langverwachte fiets- en voetgangersverbinding over de sporen tussen Kessel-Lo en Leuven eindelijk een feit”, zegt schepen Dirk Vansina. Daarna zijn er nog werken aan het seinhuis zelf, maar die vormen geen hinder voor het gebruik van de fietsspiraal. Vanaf 24 april 21 uur tot 26 april 21 uur is er hinder op het Martelarenplein. Er is dan geen doorgang mogelijk voor voetgangers tussen het seinhuis en het stationsgebouw. Alle bussen die normaal over het Martelarenplein rijden, worden omgeleid. De aannemer plaatst op die dagen de trap naast de fietsspiraal die de verbinding maakt naar de voetgangersbrug over de sporen en het Martelarenplein. Na het plaatsen van de trap worden de resterende werken rond het seinhuis uitgevoerd zoals de inrichting van de sanitaire en technische ruimtes. Gedurende deze werken is er voor voetgangers altijd een doorgang mogelijk naar de sporen. Wanneer ze klaar is, zorgt de fietsspiraal voor een vlotte fiets- en voetgangersverbinding tussen de Martelarenlaan in Kessel-Lo en het stadscentrum. Met een gemiddelde helling van 4 procent, een lengte van 145 meter en breedte van 3,5 meter overwint ze een hoogteverschil van bijna 6 meter. Door de zachte hellingsgraad kunnen niet alleen (bak)fietsen vlot naar boven, maar ook mensen met een rolstoel.