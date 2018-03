Verkeershinder door grondverzakking 29 maart 2018

Een wegverzakking dinsdagavond op de Geldenaaksebaan in Heverlee, ter hoogte van de Petrusberg, heeft al twee dagen voor verkeershinder gezorgd. Tot gisterenmiddag was er een omleiding voorzien, omdat de weg in twee richtingen werd afgesloten. Gisteravond werden er dan werflichten geplaatst om het verkeer toe te laten alternerend te passeren langs een rijstrook. Het gat werd veroorzaakt door een onderspoeling van het wegdek. De technische dienst hoopt het wegdek vandaag hersteld te hebben.





(KAR)