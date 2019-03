Verkeerscontrole: 94 bestuurders uit het verkeer geplukt Bart Mertens

10 maart 2019

10u35 0 Leuven De verkeerspolitie organiseerde zaterdag een controle met twee anonieme voertuigen. In totaal plukten de patrouilles 94 bestuurders uit het verkeer. In één wagen werd drugs aangetroffen.

Twee bestuurders speelden hun rijbewijs kwijt voor drie uur omdat ze te diep in het glas hadden gekeken. Twee andere bestuurders kregen dan weer een PV omdat de technische keuring van hun voertuig was verlopen. Voor nog een andere bestuurder zat er niets anders op dan zijn wagen achter te laten want het voertuig werd in beslag genomen wegens niet verzekerd. Een andere man had meer geluk. Zijn wagen was wel verzekerd maar hij kon het verzekeringsdocument niet voorleggen. De man kwam er uiteindelijk vanaf met een proces-verbaal. Hetzelfde lot ondergingen drie bestuurders die hun rijbewijs niet konden voorleggen.

Drugs

Tot slot betrapte de politie ook twee bestuurders die reden in verboden richting en één man die aan het bellen was met zijn gsm achter het stuur. De politie had ook aandacht voor drugs in het verkeer. In één wagen werd een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen. De verboden substantie werd in beslag genomen en de eigenaar kreeg een proces-verbaal.