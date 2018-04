Verkeersagressor dreigt met alarmpistool tijdens diefstal 28 april 2018

Een veertiger uit Leuven moet een taakstraf van 100 uur volbrengen voor een diefstal met geweld.





Kim D.L. (40) zette twee jaar geleden de achtervolging in met zijn auto na een gevaarlijk verkeersmanoeuvre van een andere bestuurder. Hij kon de man doen stoppen en bedreigde hem met een alarmpistool. D.L. ging ervandoor met zijn identiteitskaart. "Het gedrag van de beklaagde is bijzonder dreigend geweest en is alarmerend", bemerkte de rechter in het vonnis.





De veertiger zou toen in een bijzonder stressvolle periode gezeten hebben maar dat kon de rechter niet deren. Als hij de werkstraf van 100 uren niet uitvoert, moet hij alsnog een jaar brommen.





