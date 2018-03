Verkeersagressie tegen fietsers 08 maart 2018

Een agressieve man heeft dinsdagavond verschillende fietsers van hun rijwiel getrokken op de Grote Markt. Een 28-jarige man uit Leuven was samen met zijn 32-jarige broer aan het wandelen over de Grote Markt en dacht dat het verboden was om daar te fietsen. Een van de fietsers, een man van 25 uit Herent, kreeg rake klappen van de twee broers. Omstaanders hebben de politie gebeld en er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)