Verkeer Sint-Jacobsplein moet omrijden door zinkgat 06 februari 2018

02u50 0

Op het kruispunt van de Biezenstraat met de Kapucijnenvoer is gisteren een zinkgat ontstaan van ongeveer een meter op een meter groot. De Biezenstraat blijft daardoor voor onbepaalde tijd afgesloten. Het verkeer in de omgeving van het Sint-Jacobsplein moet daardoor omrijden. Dat is ook het geval voor de bussen van De Lijn die het Sint-Jacobsplein daardoor niet kunnen bedienen. "Vanaf 13.30 uur hebben wij al het verkeer richting Brussel en richting Gasthuisberg laten omrijden via de Brusselsestraat en de Goudsbloemstraat. Vanuit Gasthuisberg volgen wij grosso modo de Tervuursestraat, Tervuursevest en de Kapucijnenvoer", vertelt Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant.





Vooralsnog is nog niet duidelijk hoe de verzakking is ontstaan. Het is ook nog niet geweten wanneer het wegdek weer hersteld zal zijn, al wordt er vermoed dat dat slechts een kwestie van een of meerdere dagen zal zijn.





(ADPW)