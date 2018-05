Verjaardagsconcert voor Convento 08 mei 2018

Wijnhandel en -bistro Convento in Leuven bestaat negen jaar en dat vieren ze vandaag met enkele bijzondere activiteiten, waaronder een concert. Op het muzikale menu 'To Memling' in de Sint-Jan de Doperkerk van het Groot Begijnhof. Het vocaal ensemble Psallentes, dit jaar genomineerd door Klara als 'ensemble van het jaar', brengt er onder leiding van Hendrik Vanden Abeele de 'Missa de Sancto Martino' van Jacob Obrecht. "De volledige opbrengst gaat naar het Rondou Fonds voor onderzoek naar Duchenne", zegt Stephane Godfroid van Convento. "Dat is een zeer ernstige, aangeboren ziekte waarbij de spieren langzaam afbreken. Het fonds werd opgericht door Filip en Siona Rondou wiens zoon Elias de ziekte heeft. Met het schenken van de opbrengst aan het Rondou Fonds hopen we een klein steentje bij te dragen aan het onderzoek naar deze vreselijke ziekte." Kaarten kosten 26 euro en zijn te koop bij Convento in de Mechelsestraat 85-87 in Leuven. Aan de kassa betaal je 36 euro voor een kaart. Info: www.conventomusic.be en rf4duchenne.org (BMK)