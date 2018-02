Vergunningen online aanvragen 16 februari 2018

02u24 0 Leuven Voortaan hoef je voor een vergunning om een container of stelling op de openbare weg te plaatsen of enkele parkeerplaatsen voor te behouden voor een verhuiswagen, niet meer langs te komen op het politiecommissariaat.

Vanaf 1 februari kan dat immers allemaal eenvoudig online worden afgehandeld. Ook voor nutswerken hoeft dat niet meer vanaf 1 maart. Vorig jaar boden nog 10.782 mensen zich persoonlijk aan bij de dienst vergunningen in het Politiehuis. Met dikwijls een lange wachtrij als gevolg. In het overgrote deel van de gevallen (9.921) hadden de aanvragen betrekking op het vrijhouden van een deel van de openbare weg of enkele parkeerplaatsen voor het plaatsen van containers, bouwmaterialen, kranen of andere werktuigen, een verhuiswagen,.. voor particulieren of vaklui zoals dakwerkers en metsers.





In 861 gevallen werd de aanvraag gedaan door nutsmaatschappijen, meestal voor werken die een grotere invloed hebben op het verkeer. (ADPW)