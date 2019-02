Verdwijnpaaltje maakt zoveelste slachtoffer: Mercedes rijp voor autokerkhof ADPW

22 februari 2019



De verdwijnpaaltjes in de Diestsestraat hebben al heel wat slachtoffers gemaakt. Vrijdagvoormiddag was het de beurt aan de bestuurder van een Mercedes. Dat gebeurde op de kruising met de J.P. Minckelersstraat. “Om 10.15 uur wilde de bestuurder materiaal leveren, maar om een nog onbekende reden is de man tegen de verdwijnpaal gereden. Mogelijk reed de bestuurder door toen het licht van de verdwijnpaal op rood sprong. De wagen was niet meer rijvaardig en had erg veel olie verloren. De brandweer kwam de olievlek opruimen”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Niet de eerste keer

Begin januari reed een vrachtwagenbestuurder tegen een verdwijnpaaltje even verderop, op de kruising van de Diestsestraat en de Vital Decosterstraat. Zijn vrachtwagen liep daarbij flink wat schade op. Enkele maanden voordien moest brasserie L’Etoile D’Or nog enkele weken sluiten nadat keukenchef Rudi Schoonjans ten val was gekomen over een op hol geslagen verdwijnpaaltje. De man brak daarbij zijn hand. Dat gebeurde op de kruising met de Vanden Tymplestraat.