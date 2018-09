Verdachten gewapende overval blijven in de cel 01 september 2018

Twee prille twintigers blijven twee maanden langer in de cel voor de gewapende overval op de Gamma in Oostende. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Ayoub A. (22) uit Tienen en z'n vriend Alex R. (22) uit Leuven drongen op vrijdagmorgen 29 juni het filiaal langs de Nieuwpoortsesteenweg binnen via een zijdeur. Ze bedreigden twee aanwezige personeelsleden met een wapen en namen de vlucht met 10.000 euro cash geld. Bij een huiszoeking in de hotelkamer van A. vonden speurders slechts 2.500 euro van dat bedrag terug. De rest gaf de man naar eigen zeggen uit aan drank en drugs. Op 18 juni bleek de Tienenaar al een gewapende overval te hebben gepleegd op de Aldi langs de J.P. Minckelerstraat in Leuven. Dat dossier werd intussen gevoegd bij het Brugse. A. maakte in november 2015 ook al deel uit van de bende die tien werknemers van de Albert Heijn in Leuven gijzelden en beroofden. Hij kreeg daarvoor al 6 jaar cel. (SDVO)