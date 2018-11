Verdachte van overval op studentes blijft maand langer in de cel Kim Aerts

22 november 2018

11u45 0 Leuven De 36-jarige Stijn S. uit Leuven blijft een maand langer in de cel voor twee gewapende overvallen op studentes vorige week.

Dat heeft de raadkamer beslist. Stijn S. sprak in de nacht van donderdag op vrijdag 16 november rond 3 uur een meisje en haar vriend aan op de hoek van de Brusselsestraat en de Fonteinstraat. Hij bedreigde het meisje en zette twee messen op haar slapen. De 18-jarige studente moest de inhoud van haar handtas, geld, haar smartphone en autosleutels afgeven. Daarna ging S. ervandoor om opnieuw toe te slaan. Een half uur later viel hij een 19-jarige studente langs achter aan op de hoek van de Tervuursestraat en de M. Van Waeyenberghlaan. Hij gaf het slachtoffer enkele slagen op het achterhoofd, trok haar op de grond en gaf finaal nog enkele stampen op het hoofd. S. ging aan de haal met de handtas. Een getuige zag hoe de dertiger een appartement binnenging in de Van Waeyenberghlaan. Speurders troffen de verdachte aan in bed. De man bleek onder invloed. In zijn appartement werd de gestolen handtas van het tweede slachtoffer en de gsm van het eerste slachtoffer teruggevonden. De lokale onderzoeksdienst van de politiezone Leuven onderzoekt de zaak en bekijkt of de man ook in verband kan gebracht worden met andere feiten. Over een maand verschijnt S. opnieuw voor de raadkamer.