Verdachte van jassendiefstal in bedwang gehouden

11 november 2018

13u10 0 Leuven Enkele bezoekers van een café in de Naamsestraat in Leuven hebben vrijdagnacht met behulp van de uitbater een 18-jarige uit Tervuren in bedwang gehouden.

De tiener werd ervan verdacht eerder op de avond enkele jassen en truien van cafégangers te hebben gestolen. Enkele klanten vonden hun spullen niet meer terug aan de kapstok. Bij het bekijken van de bewakingsbeelden was te zien hoe een onbekende jongeman de kledij van de kapstok wegnam en er mee naar buiten stapte. Een tijdje later stond hij opnieuw in het café. Hij werd toen onmiddellijk door de cafébaas en de bestolen klanten vastgenomen en vastgehouden tot de politie ter plaatse was. De verdachte werd overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. Tijdens een fouille werd een gebruikshoeveelheid cannabis bij de man aangetroffen. Hiervoor kreeg hij een apart proces-verbaal. De gestolen spullen werden niet teruggevonden. Het parket werd van de feiten in kennis gesteld.