Verdachte fietsdiefstal voor de rechter 25 mei 2018

02u50 0

De uitbater van vzw Fietspunt in het station van Leuven betrapte woensdag een 58-jarige man uit Charleroi die met een betonschaar een fietsslot wilde doorknippen. De getuige sprak de man aan. Hij beweerde dat de fiets van zijn zoon was maar hij kon dit niet bewijzen. Ondertussen kwam er een jongeman aan die het cijferslot van de fiets kon openen en de echte eigenaar bleek te zijn. De vijftiger uit Charleroi werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij zal in juli voor de rechter moeten verschijnen. (ADPW)