Verdachte dealer voor onderzoeksrechter ADPW

18 januari 2019

16u09 0

Het fenomeenteam van de lokale politie van Leuven heeft tijdens een patrouille op donderdag een verdachte drugsdealer gevat. Rond 15 uur reed de politieploeg patrouille in de omgeving van de J.P. Minckelersstraat. De ploeg kruiste een auto met twee inzittenden die de politie schijnbaar argwanend in de gaten hielden en hun snelheid verhoogden. De politiepatrouille volgde de auto en hield hem tegen toen de passagier aan een woning uitstapte. Bij de fouille van de auto vond de politie 130 euro in kleine coupures en drie gsm-toestellen die verstopt zaten onder de bekleding van het dak. Op één van de gsm’s kwamen voortdurend oproepen binnen. De politie liet een drugshond de auto doorzoeken. Die vond in de behuizing tussen de achteruitkijkspiegel en het dak een zwarte sok terug die gevuld was met 55 pakjes cocaïne met een totaal gewicht van bijna 45 gram. De bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Antwerpen, werd gearresteerd. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van bezit van en handel in drugs. Hij werd aangehouden.