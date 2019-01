Verdacht poeder in gerechtsgebouw blijkt kalk te zijn ADPW

02 januari 2019

Politie, brandweer en civiele bescherming waren deze voormiddag in groten getale aanwezig in de buurt van het Leuvense gerechtsgebouw nadat er een verdacht wit poeder was aangetroffen in een postbak. Nu blijkt het (alweer) om kalk te gaan.

Er werd een wit poeder aangetroffen in een postbak, waar ook nog andere spullen in zaten. De brandweer heeft het poeder geïsoleerd, waarna de civiele bescherming ter plaatse kwam. “Uit de eerste vaststellingen van de civiele bescherming blijkt dat de aangetroffen stof in de postvak bij het Leuvense parket kalk betreft. Er zijn dus geen aanwijzingen van een misdrijf”, vertelt parketwoordvoerster Helene Tops. “Wij hebben besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en dus hebben wij alle voorzorgsmaatregelen genomen”, meldt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

Enkele maanden geleden werd er al eens een verdacht wit poeder gevonden in de rechtbank. Achteraf bleek het toen ook om kalk te gaan.