Verborgen lift op Benedenplein 30 maart 2018

02u45 0 Leuven Maak bekend dat er een lift is op het Benedenplein. Dat zegt N-VA-gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder die stelt dat er op het Benedenplein achter het station een publieke lift verborgen zit achter de ingang van de parking.

"Maar er hoegenaamd geen mens die dat weet. N-VA vroeg al verschillende keren om een bordje te plaatsen dat aangeeft dat er een lift is", zegt Katelijne Dedeurwaerder. "De lange steile trappen naar de Martelarenlaan zijn immers een opgave voor iedereen die slecht te been is, laat staan voor rolstoelgebruikers. Terwijl dit eenvoudig op te lossen is door het plaatsen van een bordje dat verwijst naar de aanwezigheid van een publieke lift."





De lift is weliswaar geen eigendom van de stad Leuven maar toch nam schepen Dirk Robbeets (sp.a) al actie.





"Ik heb een bordje laten plaatsen met goedkeuring van de eigenaar", klinkt het. (BMK)