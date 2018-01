Veldriticonen geven initiatietraining aan crossertjes 02u26 0 Stefan Van De Weyer

Voormalig bondscoach Rudy De Bie (links op podium) en ex-wereldkampioenen Paul Herygers en Erwin Vervecken (centraal achter op het podium) kwamen de enthousiaste jonge crossertjes de basisregels van het veldrijden bijbrengen net voor de zevende editie van de Soudalcross in Heverlee.





Meer dan tachtig geïnteresseerde kinderen en hun ouders kwamen opdagen aan kazerne Cdt. de Hemptinne in de Hertogstraat. Ze kregen onder andere enkele tips over behendigheid op en naast de fiets en over hoe ze balkjes kunnen nemen.





(SVDL)