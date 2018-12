Veilige feestperiode met campagne RestoSafe Bart Mertens

23 december 2018

13u15 0 Leuven De stad Leuven lanceert samen met vzw Horeca Leuven, Horeca Vorming Vlaanderen, PZ Leuven en De Lijn de campagne RestoSafe. Liefst 44 Leuvense restaurants leggen hun klanten extra in de watten als ze er bewust voor kiezen om geen alcohol te drinken.

Veilig de baan op met Leuvense campagne RestoSafe. Dat is de filosofie van de stad Leuven die een samenwerking aangaat met vzw Horeca Leuven, Horeca Vorming Vlaanderen, PZ Leuven en De Lijn om de mensen veilig door de feestperiode te loodsen. Meer concreet: wie uit eten gaat in Leuven en ervoor kiest om geen alcohol te drinken wordt extra in de watten gelegd door de Leuvense horeca.

Promilletester

“Liefst 44 restaurants nemen deel aan de campagne ‘RestoSafe’ in Leuven”, zegt schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V). “Nog tot 28 februari schenken de deelnemende restaurants extra aandacht aan bestuurders die geen alcohol bestellen bij hun eten. Zo worden er onder meer originele alcoholvrije dranken aangeboden door de deelnemende horecazaken. Ik denk onder meer aan de campagnemocktail ‘Fonzie’ maar ook aan alcoholvrije cava, huisgemaakte thee of speciale limonades. De bestuurders krijgen ook een gadget: een promilletester of een sleutelhanger.”

Onder de deelnemende restaurants –die je herkent aan de RestoSafe sticker- ook bekende namen zoals Kokoon, De Klimop, Gloria, L’Etoile d’Or, D’Artagnan en Het Land aan de Overkant. Ook heel wat cafés op de lijst van deelnemende zaken. Zo doen onder meer café Sport, café Carlisse en Gainsbourg mee aan de campagne RestoSafe. Wie toch een glas wil drinken op restaurant of café kan uiteraard beroep doen op alternatieven. Meer info vind je op www.leuven.be en www.delijn.be