Vegetatiebrand 09 juli 2018

De brandweer heeft zaterdagnamiddag rond 15.30 uur in de Groenveldstraat in Heverlee bij Leuven een vegetatiebrand moeten blussen. Een bewoner was er afval aan het verbranden en door de droogte vatten ook enkele bomen en een stoppelveld vuur. De brandweer waarschuwt dat door de aanhoudende droogte elk open vuur zeer gevaarlijk is. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op voor onopzettelijke brandstichting. (SPK)