Veertiger wurgt puppy's met snelbinder 02u33 0

Een veertiger uit Wilsele heeft een levenslang verbod opgelegd gekregen op het houden van dieren. De man werd vorig jaar betrapt toen hij rond de hals van twee puppy's een snelbinder had getrokken. "Hij hield ze krampachtig vast", aldus de rechter in het vonnis. De man zou met psychiatrische problemen kampen en werd ondertussen opgenomen in een instelling. Uit voorzorg sprak de rechter een levenslang dierenverbod uit.





De boete van 312 euro is volledig met uitstel. (KAR)