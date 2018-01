Veertiger ontkent openbare zedenschennis 02u39 0

De 46-jarige Nepalees D.S. heeft voor de rechter ontkend dat hij in het openbaar zou gemasturbeerd hebben eerder dit jaar in Leuven. De veertiger uit Kessel-Lo verklaarde dat hij dringend moest plassen. Omdat hij in behandeling was voor een liesbreuk verliep het urineren naar eigen zeggen niet zonder horten of stoten. De procureur baseerde zich daarentegen op verschillende getuigenverklaringen die meenden iets anders gezien te hebben. De aanklager vroeg twee maanden cel en 600 euro boete voor openbare zedenschennis. De advocaat van S. omschreef hem als een echte familieman. Omdat hij op 2 april zijn zieke moeder niet kon bijstaan in zijn thuisland sloeg de Nepalees drie halve liters bier uit de nachtwinkel achterover om zich moed in te drinken. "Omdat hij geen toilet vond, urineerde hij op straat", aldus zijn raadsman die de vrijspraak vroeg. Dat de man ook nog op andere data zich schuldig zou gemaakt hebben aan openbare zedenschennis werd ten stelligste ontkend. De rechter velt vonnis op 6 februari. (KAR)