Veertiger onder invloed knalt tegen boom 23 juli 2018

02u32 0 Leuven Een 41-jarige man uit Heverlee is zaterdagavond omstreeks 19 uur met zijn auto tegen een boom gereden op de Celestijnenlaan.

De veertiger verloor de controle over zijn stuur en ging vervolgens uit de bocht. Hij knalde met zijn wagen tegen een boom. De man, die lichte verwondingen opliep, was erg van slag. De bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een Belgisch rijbewijs. Na een ademtest bleek dat de veertiger te diep in het glas had gekeken. Hij werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk geraakte niemand anders gewond. De auto van de veertiger werd getakeld.





Foto Vertommen (KAR)