Veertig maanden cel gevraagd voor man die drie jaar zou gedeald hebben 09 augustus 2018

Een 39-jarige man uit Leuven hangt 40 maanden cel en 12.400 euro boete boven het hoofd. Dit naar aanleiding van het dealen van cocaïne en cannabis, hij zou 600 gram van het witte goedje in Leuven hebben verhandeld tussen januari 2015 en april 2018. Hij stond ook terecht voor het helen van een fiets, wat hij ontkende. Buiten de 40 maanden cel en de boete vroeg het openbaar ministerie in Leuven de verbeurdverklaring van 50.000 euro. De procureur vroeg de zware celstraf gezien de vele afnemers en omdat de man het deed uit winstbejag. Hij werd op de gestolen fiets, geleend van een vriend, betrapt op 24 april 2018 in het kader van het drugonderzoek. Hij had drie bolletjes cocaïne en 150 euro bij. Tijdens een huiszoeking werd 106 gram cocaïne aangetroffen. Bij een eerdere controle op 12 december 2017 had hij dertien bolletjes coke op zich. Hij zit sinds eind april in de cel. "Hij bekent de drugfeiten, maar we denken dat zijn vermogensvoordeel rond de 23.000 euro zit. Hij gebruikte zelf cocaïne en bekostigde zijn eigen verbruik. De tijd die hij tot nu toe in de cel doorbracht is voldoende qua bestraffing, ik vraag ik de rest van de celstraf met uitstel uit te spreken om herhaling te voorkomen", pleitte meester Karel Claes. (SVDL)