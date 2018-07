Veertiende editie Leuven Beachvolley zet extra in op beleving 14 juli 2018

Op woensdag 18 juli start op het Ladeuzeplein in centrum Leuven een nieuwe editie van Leuven Beachvolley, de veertiende al. Tot en met zondag 22 juli kunnen spelers zich in verschillende toernooien uitleven in het zand. Daarnaast zet de organisatie dit jaar extra in op de beleving voor de toeschouwers. Het is een jaarlijkse traditie geworden: tijdens het weekend van de nationale feestdag tovert volleybalclub Lizards Lubbeek-Leuven het Ladeuzeplein om tot een tropisch strand, inclusief 800 ton zand én palmbomen. Gedurende vijf dagen kunnen zo'n 700 spelers van alle niveaus hun hart ophalen in competities voor jeugd tot provinciaal. Op zaterdag (kwalificaties) en zondag (finales) volgt de climax met de Belgian Beach Tour waarin het kruim van het Belgische beachvolleybal het tegen elkaar opneemt. (ADPW)