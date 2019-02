Veelpleger krijgt 10 jaar cel voor overval op Leuvense Aldi Kim Aerts

04 februari 2019

18u00 0 Leuven De 21-jarige Ayoub A. uit Tienen is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot tien jaar cel voor een gewapende overval op het Aldi-filiaal in Leuven. Hij pleegde dezelfde feiten met Leuvenaar Alex R. (22) op een Gamma in Oostende. Daarvoor kreeg R. 5 jaar cel.

Op vrijdag 29 juni drongen twee jongemannen even voor openingstijd de Gamma aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende binnen. Onder bedreiging van een wapen eisten ze de inhoud van de kluis. Twee werknemers werden geboeid met spanbandjes. Uiteindelijk maakten ze enkele duizenden euro’s en een gsm buit. De politie traceerde de gestolen gsm en kon Ayoub A. (21) en Roemeense Leuvenaar Alex R. (22) de volgende dag al oppakken in een hotel in Middelkerke. Uit onderzoek bleek dat de jongeman uit Tienen ook in aanmerking kwam voor een gewapende overval op een Aldi-filiaal in J.P.Minckelersstraat in Leuven. Ook daar werden de slachtoffers geboeid en opgesloten in een bureau. Ayoub A. was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Ondanks zijn jonge leeftijd liep hij al meerdere zware veroordelingen op.

23 jaar cel

In totaal verzamelde hij 23 jaar cel. In 2015 kreeg de Tienenaar in Antwerpen zestig maanden cel voor gewapende overvallen op een Game Mania, een Total-tankstation, een apotheek en een Aldi-filiaal. Hij was op het moment van de feiten nog maar 17 jaar oud, maar werd als volwassene berecht. Een jaar later kreeg hij in Leuven zes jaar cel voor onder meer een zware overval op de voormalige Albert Heijn langs de Vaartkom in Leuven. Tien werknemers werden daarbij twee uur lang gegijzeld. Hij was ook betrokken bij een inbraak bij gokkantoor Lad Brokes in de Diestsestraat, bij een overval op Exotic World in de Brusselsestraat in Leuven en hij overviel krantenwinkel Cassablanca in Kessel-Lo. In die zaak moet A., samen met zijn kompanen, goed 75.000 euro schadevergoeding aan de uitbaatster die achterbleef als slachtoffer. De verdediging legde uit dat A. door slechte vrienden op het verkeerde pad was beland. Na een vorige veroordeling kreeg hij een enkelband, waardoor de beklaagde zijn leven toch weer enigszins op de rails kreeg. Die knipte hij door om de overvallen te kunnen plegen. Volgens zijn raadsman kon er geen sprake zijn van gijzeling. De rechtbank volgde dat standpunt en herkwalificeerde dat feit naar wederrechtelijke vrijheidsberoving. Door het uitgebreide strafblad kon alleen een mildere straf gepleit worden. “Met 13 jaar cel wordt het onmogelijk om nog iets van zijn leven te maken. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, het is geen gewetenloos monster.” Voor Alex R. werd vijf jaar cel geëist. De Leuvenaa blijft wel zijn betrokkenheid bij de zaak ontkennen. Nochtans werd de beklaagde door één van de werknemers van Gamma herkend. Op zijn gsm werden ook beelden aangetroffen waaruit zou blijken dat hij vooraf op verkenning ging. “Dat is enkel gebaseerd op een schaduw die net als mijn cliënt zijn pet achterstevoren draagt. Het is heel mager om hem op basis daarvan te veroordelen”, weerlegde zijn advocaat de aantijging. “Ik ben geen engeltje, maar voor deze feiten ben ik onschuldig”, benadrukte R. tevergeefs.