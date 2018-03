Vechtpartijen in uitgangsleven op de Oude Markt 19 maart 2018

02u29 0

Een patrouille van Politie Leuven kwam vrijdagnacht op de Oude Markt uit op een vechtpartij tussen een tiental jongemannen. Hierbij kreeg een groepje van vier twintigers rake klappen van een andere groep. De politie haalde de twee groepen uit elkaar, waarop enkele vechtersbazen het op een lopen zetten. Een jongeman van 23 uit Tremelo en een man van 25 uit Rotselaar werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De twee groepen jongeren hadden eerder die nacht ruzie gekregen in een restaurant in de Kortestraat. Er werd een proces-verbaal opgesteld.





Ook in een café op de Oude Markt ontstond er vrijdagnacht ruzie tussen twee groepjes jongeren. De uitbater kwam tussenbeide en zette enkele jongeren buiten. Een van hen, een 23-jarige man uit Zaventem, ging hier niet mee akkoord en ging met de uitbater op de vuist.





De jongeman moest zelf met lichte verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde ook hier een proces-verbaal op. (SPK)