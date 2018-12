Vechtersbazen krijgen werkstraf en opschorting Stefan Van de Weyer

10 december 2018

17u56 0 Leuven Twee mannen uit het Leuvense die elkaar op 15 januari 2017 te lijf gingen buiten aan een café in de Naamsestraat in Leuven werden tot een werkstraf en de opschorting van uitspraak over een jaar veroordeeld. Eén van beiden toonde zich weerspannig tegenover de toegesnelde politie.

De ene beklaagde was die avond dronken en had de andere op een kopstoot getrakteerd. Deze reageerde gevat met enkele vuistslagen. De politie werd erbij geroepen en toen ze ter plaatse kwamen, bevonden beide knokkers zich op straat. De man die de kopstoot uitdeelde, stelde zich eveneens weerspannig op tegenover de politie. Beiden mochten afkoelen in de cel.

De strafrechter bedacht de agressieveling die zich richtte tot zijn concurrent en de politie met een werkstraf van vijftig uur en 400 euro boete. Indien deze werkstraf niet of onvolledig werd uitgevoerd, dan staat hem drie maanden celstraf te wachten. De andere beklaagde kreeg de opschorting van uitspraak over een jaar uitgesproken, in die periode mag hij geen nieuwe criminele feiten plegen.