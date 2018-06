VDAB ontvangt steeds meer NEC-vacatures 15 juni 2018

In mei 2018 ontving VDAB voor Vlaams-Brabant 2.876 NEC-vacatures (zonder vacatures van werving- en selectiekantoren en zonder uitzendopdrachten) rechtstreeks van bedrijven. Dit brengt het jaartotaal op 32.626 rechtstreekse NEC-vacatures, 4,2% meer dan een jaar geleden. Daarvan stonden er eind mei 6.539 vacatures open. Dit is het hoogste aantal vacatures ooit voor Vlaams-Brabant. Dit geldt ook voor het aantal NEC-vacatures via werving- en selectiekantoren. Het jaartotaal uitzendopdrachten voor de provincie kende in januari een recordhoogte. De sector met het meeste vacatures ontvangen vacatures op jaarbasis is de 'zakelijke dienstverlening'. Er werden de voorbije 12 maanden 6.119 rechtstreekse NEC-vacatures ontvangen voor de sector. Het beroep met het meeste vacatures in de sector is bewakingsagent. Een beroep met een sterk toegenomen vraag de de laatste jaren. (ADPW)