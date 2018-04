Vandenbroucke vervangt Wadera 28 april 2018

Pieter Vandenbroucke zal tijdens het zwangerschapsverlof van Lalynn Wadera haar taak als gemeenteraadslid overnemen.





Vandenbroucke is fractieleider voor sp.a in het OCMW en brengt vanuit die ervaring heel wat kennis over het sociaal beleid van Leuven binnen in de gemeenteraad. Vandenbroucke zal zich in de gemeenteraad dan ook vooral toeleggen op sociale dossiers. Pieter Vandenbroucke is sinds 2012 raadslid, sp.a-fractieleider en ondervoorzitter van het OCMW. Hij is administratief directeur bij de Socialistische Mutualiteiten. Pieter staat op de negende plaats op de lijst van sp.a.





Lalynn Wadera verwacht eind mei haar derde zoon. Zij staat op de zesde plaats op de lijst van sp.a Leuven. (BMK)