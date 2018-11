Vandalen vernielen raam Jeroen Meus Productieteam wil rolluiken plaatsen om vandalisme tegen te gaan Andreas De Prycker

21 november 2018

17u23 0

Vandalen hebben een raam van het huis in de Schrijnmakersstraat vernield waar Jeroen Meus zijn kookprogramma Dagelijkse Kost wordt opgenomen. Het productieteam veroordeelt het vandalisme.

“Het is de tweede keer op een jaar tijd dat dit gebeurt”, zucht de producer van Dagelijkse Kost, Bart Verbeelen. “Vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een fiets door het raam gegooid. Wie dat gedaan heeft en waarom weten wij niet. Er staan heel veel fietsen in de Schrijnmakersstraat en het is ook niet duidelijk of de fiets waarmee het gebeurde van de dader zelf is. Dit moet alleszins stoppen, want het is jammer dat wij ons met zulke randzaken moeten bezighouden. Wij willen gewoon een goed programma maken, en niet de hele tijd bezig zijn met zo’n prullen”, zo klinkt het bij Verbeelen.

Het team van Dagelijkse Kost ondervond gelukkig geen problemen van de kapotte ruit. “Dat raam was al gemaakt voor Jeroen op de set aankwam deze ochtend. De productie kwam dus gelukkig niet in het gedrang. Maar dit kan niet meer. Wij gaan rolluiken plaatsen zodat vandalen zich niet meer op onze ramen kunnen uitleven. Als het mag van de eigenaars, gaan we dit doen. Jammer voor de fans, want er zijn veel mensen die graag eens aan de venster komen kijken en daar zelfs een omweg voor maken. De vandalen verkloten het voor de fans en dat is erg spijtig.

Toen het productieteam van Dagelijkse Kost woensdagochtend het kapotte raam vaststelde, werd onmiddellijk naar de politie gebeld. Zij stelden een proces-verbaal op. “Wij weten dat er ‘s nachts een fiets door de voorruit is gegooid. Het gaat enkel en alleen om een beschadiging, het is niet zo dat de daders de fiets gebruikt hebben om het pand binnen te kunnen en om voorwerpen te stelen. Voorlopig hebben wij geen idee naar de beweegredenen of naar de dader(s)”, vertelt Leuvens politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “De buurt staat hier tjokvol camera’s, dus ik hoop dat die dader op beeld staat. Als we hem vinden, kunnen we hem nog in onze kookpot steken”, lacht Verbeelen. Al zou dat wel eens ijdele hoop kunnen zijn. “Op die plek staan er bij mijn weten geen camera’s”, zegt Del Piero. “Wat verder, op de hoek van de Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat, is dat wel het geval.”

Het is niet de eerste keer dat de keuken van Jeroen met vandalen af te rekenen krijgt. In oktober 2017 gooide een vandaal al een fiets tegen de ruit van de voordeur. De fiets bleek toen van een 19-jarige studente, maar zij zelf had niets met de daad te maken. Of de fiets nu wel van de dader is, is nog niet duidelijk. Meus gaf vorig jaar nog aan een maaltijd te willen koken als de vandaal zich aangaf. Dat gebeurde toen niet. De kans lijkt klein dat dat nu opnieuw zal gebeuren.

Het blijft niet enkel bij fietsen door het raam gooien, een tijdje geleden werden ook de ‘S’ en de ‘T’ van ‘Dagelijkse Kost’ van plek gewisseld. Daardoor werd het ‘Dagelijkse Kots’. Sindsdien hangen de letters aan de binnenkant van het raam. Is er een hater van Jeroen Meus aan het werk? Of ligt de Schrijnmakersstraat ‘ideaal’ voor vandalismestreken?