Vandalen steken toiletpapier in brand in Bruulpark ADPW

19 maart 2019

17u48 0

Vandalen staken dinsdag rond de middag een rol toiletpapier in brand in de toiletten van het Bruulpark in de Brouwersstraat. Een getuige verwittigde de hulpdiensten. Het vuur doofde weer vanzelf nog voor politie en brandweer ter plaatse waren en de schade bleef beperkt. Vier minderjarigen die in het park rondhingen werden gecontroleerd, maar konden niet aan de feiten zelf worden gelinkt. Bij één van hen werd na een fouille wel een zakmes aangetroffen. Het mes werd in beslag genomen.