Vandalen spuiten brandblussers leeg 16 februari 2018

In een studentenhuis in de Justus Lipsiusstraat in Leuven werd in de nacht van woensdag op donderdag een aantal brandblussers leeggespoten. Een van de bewoners had twee vrienden uitgenodigd om te komen indrinken op zijn kot voor het uitgaan. Plots stond een van de twee recht, nam de brandblusser uit de gang en begon die leeg te spuiten in het kot. Ook de gangen en de trappenhal moesten eraan geloven. Door het schuim trad het brandalarm in werking en werden vervolgens ook alle bewoners gewekt. Toen die het drietal aanmaanden om ermee te stoppen, werden ze zelf ook bespoten. Hierop verlieten de drie het kot met twee brandblussers. Een tijdje nadien keerde de student die er verblijft terug om zich te verontschuldigen bij zijn kotgenoten. Er werd een proces-verbaal opgesteld lastens de 25-jarige uit Zingem. Zijn twee kompanen konden niet geïdentificeerd worden, hij kende ze naar eigen zeggen alleen bij hun voornaam. (ADPW)