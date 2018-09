Vandalen 'onthoofden' nummer 2 N-VA-lijst DADERS VERNIELEN VERKIEZINGSBORD KATRIEN HOUTMEYERS IN BOERENKRIJGLAAN BART MERTENS

07 september 2018

02u28 0 Leuven Onbekenden hebben woensdagnacht een verkiezingsbord van N-VA vernietigd in de Boerenkrijglaan in Kessel-Lo. Kandidate Katrien Houtmeyers, nummer twee op de lijst, werd letterlijk onthoofd. Een boodschap die kan tellen.

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) voorspelde een vuile verkiezingscampagne en die voorspelling lijkt uit te komen. Het politieke spel wordt niet enkel hard gespeeld met woorden maar ook in vandalenstreken. Zo werd eerder al de promocaravan Molly van N-VA bij nacht in brand gestoken op de Tiensesteenweg. Gisterennacht werd de partij opnieuw het slachtoffer van een vandalenstreek. In de tuin van een woning in de Boerenkrijglaan in Kessel-Lo vernietigden de daders een verkiezingsbord van kandidate Katrien Houtmeyers, de nummer twee op de lijst. De vandalen hakten letterlijk haar hoofd af. Een boodschap die kan tellen en die hard aankomt bij de bewoonster van het huis. "Ik ben geschokt", klinkt het. "Vooral de brutaliteit raakt me diep. Dit gaat verder dan een brilletje tekenen op een verkiezingsbord..." Ook kandidate Lies Verlinden werd woensdagnacht het slachtoffer van een vandalenstreek. "De sticker van N-VA werd van mijn wagen afgetrokken op de Tervuursevest. Als de daders denken me daarmee het zwijgen op te leggen dan hebben ze het mis", klinkt het in een eerste reactie.





Ook lijsttrekker Lorin Parys veroordeelt de vandalenstreken. "Na Molly is er nu deze daad van agressie", klinkt het teleurgesteld. "Politiek is een hard spel maar laat ons niet vervallen in dergelijke zinloze acties. Wij veroordelen deze vandalenstreken met klem en hopen dat de andere partijen ons voorbeeld volgen."





Ook andere partijen geschokt

Dat is ook het geval want ook de andere partijen vinden de vandalenstreek totaal onaanvaardbaar. Ondertussen blijft Houtmeyers positief over haar voornemen om van Leuven een betere stad te maken met N-VA aan het roer.





"N-VA gaat voor positieve verandering in Leuven en een vandalenstreek kan daar niets aan veranderen. Wij spreken als partij met goede voorstellen voor een beter Leuven en niet met zinloze en onaanvaardbare vernielingen."





Ook Wouter Van Melkebeek, de echtgenoot van Katrien, blijft 200 % geloven in de politieke ambities van zijn wederhelft. Toch is hij verbaasd over de harde acties die tegenstanders van N-VA durven ondernemen. "Katrien is mijn vrouw. Ze is de moeder van mijn kinderen. Ze is verdraagzaam voor iedere mening. Mijn maag draait dubbel als ik zie op welke manier de daders het bord hebben vernield. Zo degoutant!" De politie onderzoekt de zaak. Of er een link is met de hetze na de Pano-reportage over Schild&Vrienden van woensdagavond is niet duidelijk.