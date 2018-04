Vandalen nemen bushokje onder handen 13 april 2018

Vandalen hebben een bushokje aan het Provinciaal Domein, op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo, flink onder handen genomen. Twee glazen wanden werden volledig stukgeslagen. Dat gebeurde vermoedelijk met enkele stenen, die even verderop konden worden aangetroffen. De Leuvense politie was gisterenmiddag nog niet op de hoogte van de feiten, maar gaf aan om samen met vervoersmaatschappij De Lijn te zullen uitpluizen wat er precies gebeurd is. Het is niet de eerste keer dat vandalen hun frustraties uiten op bushokjes. (ADPW)