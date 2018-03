Vandalen gooien raam kantine in 28 maart 2018

Aan de sportterreinen in de Zavelstraat in Kessel-Lo hebben vandalen maandagnacht een zijraam van de kantine ingegooid. De ijzeren tralies voor het raam werd losgetrokken. Een bestuurslid van de hondenclub die gebruik maakt van het lokaal kreeg gisterochtend de inbraakmelding binnen. Of er iets gestolen werd, is onduidelijk. (KAR)