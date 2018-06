Vandaal onthoofdt standbeeld dat er nog maar vier dagen staat 25 juni 2018

02u24 0 Leuven Amper vier dagen stond het standbeeld van Leuvenaars Simon (bijna 7) en Julie (10) in de Vanderkelenstraat, vlakbij Museum M, of het werd al stukgemaakt.

Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus en de lokale besturen, zette inwoners centraal in hun zomercampagne tegen zwerfvuil en sluikstort en plaatste daarom deze standbeelden.





Een vandaal besliste er zaterdagochtend anders over en onthoofdde het beeld van Simon.





Een voorbijganger meldde de beschadiging van het standbeeld, vervaardigd uit kunststof lijkend op piepschuim, aan een motard van de politie. Een agent vond ter plaatse het afgerukte hoofd.





De politie heeft nog geen spoor naar de dader en is op basis van camerabeelden op zoek naar de vandaal. Iets voor het middaguur hadden de stadsdiensten het gehavende beeld al verwijderd.





(SVDL)