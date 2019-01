Vanaf 14 februari betogen ook studenten mee Scholieren krijgen versterking in hun protest tegen het falend klimaatbeleid Bart Mertens

23 januari 2019

12u25 0 Leuven Morgen zakken opnieuw duizenden jongeren naar Brussel af voor hun wekelijkse klimaatbetoging. Initiatiefneemster Anuna De Wever wil doorgaan tot er effectief maatregelen worden genomen door de regering. Vanaf 14 februari kan ze ook rekenen op de steun van de Leuvense studenten. “Wij als studenten willen de jonge helden steunen en hun acties versterken”, klinkt het strijdvaardig.

Scholierenbeweging #YouthForClimate heeft iets losgemaakt in de samenleving. De zogenaamde klimaatgeneratie liet zich inspireren door Greta Thunberg die stelt er geen tijd meer is voor excuses en dat de verandering op komst is. De Vlaamse scholieren pikten die boodschap op en zakken nu elke donderdag af naar Brussel om te betogen voor meer klimaatmaatregelen van onze regering. Initiatiefneemster Anuna De Wever is duidelijk niet van plan om in te binden want ze blijft de jeugd oproepen om elke donderdag haar stem te laten horen aan de regering. Ook morgen zullen alweer duizenden scholieren gaan protesteren in Brussel en als het van De Wever afhangt dan blijft dat zo tot er effectief maatregelen worden genomen.

Lange adem

Het zou dus wel eens een protestactie van lange adem kunnen worden en het blijft maar de vraag of de schooldirecties zullen toelaten dat leerlingen donderdag na donderdag de lessen inruilen voor een protestactie in Brussel. Hoe het ook zal aflopen…de Vlaamse leerlingen krijgen ondertussen al navolging in het buitenland en ook de studenten springen nu mee op de kar. De Leuvense studenten zullen de rangen van de scholieren versterken vanaf 14 februari, na de examens dus.

Sociaal rechtvaardige transitie

“Wij als studenten willen de jonge helden steunen en hun acties versterken. Vanaf 14 februari, de eerste donderdag na de lesvrije week, roepen wij op om mee te gaan betogen met de scholieren in Brussel. Als individuen doen we al wat we kunnen om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Nu is het aan de politiek om haar verantwoordelijkheid op te nemen want zij zijn de echte klimaatspijbelaars. Enkel zo is een ambitieuze en sociaal rechtvaardige transitie mogelijk. Wij gaan voor een klimaatneutraal België tegen 2050. Op donderdag 14 februari spreken we om 9.30 uur af aan het station van Leuven om daar de trein richting Brussel te nemen om 9.52 uur”, aldus de Leuvense studenten.