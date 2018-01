Van Oppens (Groen) schiet "goednieuwsshow" van Devlies (CD&V) af 02u40 0 Foto Vertommen Thomas Van Oppens (Groen). Leuven "De vroegtijdige goednieuwsshow over de stadsfinanciën overtuigt me niet", laat gemeenteraadslid Thomas Van Oppens van Groen optekenen. "Zelfs als de aangekondigde 30 miljoen euro aan investeringen wordt gehaald dan heeft de stad amper de helft van de beloofde investeringen uitgevoerd." Schepen Carl Devlies (CD&V) is het niet eens met die analyse.

Groen is niet onder de indruk van communicatie van het Leuvense stadsbestuur over de positieve financiële toestand van de stadskas. Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) liet weten dat de stadsfinanciën in zeer goede gezondheid verkeren met een overschot van 10 miljoen euro en meer dan 30 miljoen euro aan investeringen.





Slechts helft investeringen

Oppositiepartij Groen is echter van mening dat schepen Devlies de pluim te snel op zijn hoed heeft gestoken.





Thomas Van Oppens leest de voorlopige balans alvast anders.





"We hebben de voorlopige cijfers opgevraagd en stellen vast dat 30 miljoen euro aan investeringen er niet in staan. Hoewel het gaat om voorlopige cijfers is het niet correct om daar nu al over te communiceren. Daarnaast stellen we vast dat er voor bijna 70 miljoen euro aan investeringen was gebudgetteerd. In de praktijk betekent dit dat de voetpaden, de fietspaden en de wegen langer in slechte staat zullen verkeren omdat de stad zijn beloftes niet waarmaakt. Groen blijft er trouwens bij dat een rijke stad als Leuven beter nog meer zou investeren in immense uitdagingen zoals betaalbaar wonen, mobiliteit en milieu."





Overschot van 10 miljoen

Devlies (CD&V) countert de kritiek van Van Oppens. "De stadsfinanciën zijn wel degelijk kerngezond", klinkt het.





"We hebben minstens een overschot van 10 miljoen euro op de rekening. Dat is toch een mooi voorlopig rapport." (BMK)