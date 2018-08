Van Hoof (CD&V): "Fietspad Sint-Jansbergsesteenwegop komst" 02 augustus 2018

Leuvens gemeenteraadslid Els Van Hoof (CD&V) wil dat elke buurt in Leuven bereikbaar, betaalbaar en buurtgericht wordt. Ze zet haar 3B-plan al geruime tijd in de praktijk om in haar eigen buurt Egenhoven. "Ik ijver al lang voor een veiliger fietspad aan de Sint-Jansbergsesteenweg om Egenhoven beter bereikbaar te maken voor fietsers. Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant liet me in maart nog weten dat er op korte termijn een afgebakend fietspad komt en op lange termijn is er sprake van een volledige heraanleg. Daarvoor moeten eigendommen worden onteigend en dat vraat uiteraard de nodige tijd. In afwachting van een definitieve oplossing is het voorstel van AWV al een eerste stap in de goede richting." (BMK)