Van het klooster naar De Lijn: monnik neemt sabbatjaar en gaat op technische dienst busmaatschappij werken

10 april 2019

16u26 3 Leuven Van het monnikenklooster naar busmaatschappij De Lijn: een niet alledaagse stap. De ietwat gekke, drummende pater Filip Steeno neemt een sabbatjaar bij het benedictijnenklooster van de Keizersbergabdij en werkt nu op de technische dienst van de vervoersmaatschappij. Steeno liet eerder al van zich horen toen hij met zijn band ‘Frère Sourire’ een nummer schreef voor voetbalclub OHL.

Sinds augustus 1996 zit Steeno al in het klooster aan de Keizersberg. Tussendoor volgde hij een priesteropleiding in de abdij van Averbode. Maar hij was dringend toe aan een sabbatjaar. “Ik heb tijd nodig voor mezelf om alles eens op een rijtje te zetten. Daarom leek het mij beter om een sabbatjaar in te lassen. Ik moet wat afstand nemen om beter een onderscheid te kunnen maken in wat God nu van mij verlangt. Concreet wil dat zeggen dat ik gedurende een jaar niet meer in de abdij leef, maar erbuiten. Als priester en monnik werk ik nu niet alleen tussen de mensen, maar leef ik ook tussen hen. Een beetje te vergelijken met de priester/arbeider van het interbellum. Let op: ik doe dit niet om zieltjes te bekeren, maar gewoon om als priester tussen de mensen te zijn”, zo verduidelijkt Steeno.

En dat leven buiten de abdij bevalt hem wel. “Ik voel me prima. In het begin was het wat zoeken omdat de structuur die ik in de abdij had, was weggevallen. Maar ondertussen heb ik wel mijn draai gevonden”, zegt Steeno. Ondertussen werkt hij bij busmaatschappij De Lijn. Een opvallende switch, toch. “Niet als buschauffeur, maar als financieel en administratief medewerker voor de dienst techniek. Meer bepaald in de expertise Infrastructuur, Gebouwen en Stelplaatsen. Iets helemaal anders dan het monnik zijn, maar het bevalt mij wel”, lacht hij.

Daarnaast helpt Steeno nu ook bij de zondagse misviering in de abdij van Vlierbeek. Ook op zaterdagavond hielp hij deken Dirk De Gendt al enkele keren in de Sint-Pieterskerk.

Steeno blijkt een veelzijdig man te zijn. De drummende monnik schreef in 2015 zelfs een hit voor voetbalclub OHL. Zijn hit ‘‘t spel van OHL’ werd zelfs opgepikt door BBC Radio, hoewel de gemiddelde Brit nog nooit van OHL gehoord had. Ook in Brazilië wordt het nummer nog steeds gedraaid. Daarna schreef Steeno de single ‘Niemand houdt me tegen’. “De toenmalige abt-primaat van de orde van de Benedictijnen uit Rome, Notker Wolf, vertelde mij toen dat hij het een geweldig nummer vond en volgens hem ging het zeker een ‘oorwurm’ worden. En hij had gelijk: ‘Niemand houdt me tegen’ werd opgepikt door het Italiaanse label VITTEK RECORDS. Zij boden mij een promo-deal aan en sindsdien wordt de song in 34 landen gepromoot”, zegt Steeno fier. Die deal zorgde er zelfs voor dat het nummer op de vierde plek van de Euro Indie Music Chart terechtkwam. “Niet slecht hé, voor een Vlaams liedje dat gezongen werd door een pater”, lacht Steeno.