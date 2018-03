Van Hemelrijck sluit de deuren NA 60 JAAR EINDE VOOR VASTE BAKKER VAN DAGELIJKSE KOST BART MERTENS

13 maart 2018

Leuven Bakkerij Van Hemelrijck in de Diestsestraat in Leuven sluit nu zondag definitief de deuren. Voor heel wat klanten is het einde van de bekende bakkerij een verrassing want Van Hemelrijck is al 60 jaar een begrip in Leuven. Zo was de bakkerij van Eddy Servotte en Pascale Van Hemelrijck hofleverancier van heel wat restaurants uit de regio. Ook Jeroen Meus was vaste klant voor zijn programma Dagelijkse Kost.

De stad Leuven verliest komend weekend een monument. Bakkerij Van Hemelrijck in de Diestsestraat zal op zondag 18 maart voor de allerlaatste keer de deuren openen voor de vele trouwe klanten die al jarenlang over de vloer komen bij uitbaters Eddy Servotte en Pascale Van Hemelrijck. Jarenlang kan je dat behoorlijk letterlijk nemen want het koppel runt de bakkerij al 25 jaar met hart en ziel. Ze leerden de stiel van de ouders van Pascale die 60 jaar geleden begonnen met bakkerij Van Hemelrijck.





Pensioen

"De eerste vijf jaar werkten we in dienst van mijn ouders", vertelt Pascale Van Hemelrijck. "Daarna namen we de bakkerij over en ondertussen zijn we 25 jaar verder. We hebben de bakkerij elke dag met hart en ziel gerund maar Eddy is ondertussen pensioengerechtigd. Je moet weten dat hij al sinds zijn zeventiende in het vak zit. En ik ben bij wijze van spreken groot geworden in de bakkerij. Voor mij is met pensioen gaan nog niet aan de orde maar er kwam een aanbod op ons pad dat we niet konden weigeren. Een investeringsmaatschappij deed een bod op ons pand. Het bod was te mooi om af te wijzen. Ik heb gezien hoe het is gegaan met mijn ouders. Mijn vader heeft amper de tijd gekregen om te genieten van zijn welverdiend pensioen. Ook mijn moeder kreeg niet veel tijd om te genieten. Wij hopen meer geluk te hebben en vandaar onze beslissing om het pand te verkopen. Het is tijd om een beetje meer van het leven te gaan genieten."





Dagelijkse Kost

De verkoop van het pand in de Diestsestraat betekent wel het einde van alweer een bijzonder gewaardeerde warme bakker in Leuven. De naam Van Hemelrijck zal definitief verdwijnen uit het stadsbeeld.





"Dat klopt", zegt Pascale Van Hemelrijck. "Er zal wellicht opnieuw een winkel in het pand komen maar voor bakkerij Van Hemelrijck betekent dit het definitieve einde. Het afscheid van de klanten zal me zwaar vallen. Ik hoop ook dat onze vele zakelijke klanten snel een goede oplossing zullen vinden. Van Hemelrijck was hofleverancier voor heel wat restaurants."





"En ook Jeroen Meus was klant bij ons voor zijn programma 'Dagelijkse Kost'. Hij begrijpt onze beslissing. Soms krijg je een unieke kans en dan mag je niet al te lang nadenken. Maar we gaan onze klanten wel hard missen want we hebben de bakkerij altijd graag gedaan. Het zal een moeilijk moment worden als we deur de allerlaatste keer sluiten maar anderzijds is het wel een heel bewuste beslissing geweest voor ons."