Van circus tot omnisport: als het maar in de zon is! 19 april 2018

De Leuvense kinderen werden verwend op Buitenspeeldag. Op liefst acht locaties konden de kinderen genieten van sport en spel in openlucht. Zo werd er in het Sluispark werk gemaakt van circusacts. De kids genoten duidelijk met volle teugen van het aanbod én van het goede weer. Ook op andere locaties was er van verveling geen sprake.





Zo konden de kinderen proeven van omnisport in De Bruul en van een verkeerspark op het Blauwputplein in deelgemeente Kessel-Lo. Ook in de deelgemeenten Wijgmaal, Wilsele en Heverlee stonden er tal van avontuurlijke activiteiten op het programma.





(BMK)