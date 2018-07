Van 3 naar 34 slimme camera's OPPOSITIEPARTIJ N-VA VERWIJT STADSBESTUUR FINANCIËLE INHALIGHEID BART MERTENS

20 juli 2018

02u29 0 Leuven Leuven verhoogt vanaf januari 2019 gevoelig het aantal ANPR-camera's in de binnenstad. In totaal zullen er dan 34 camera's zijn. Nu zijn er drie ANPR-camera's actief. Volgens N-VA dreigt het circulatieplan een 'taxatieplan' te worden, maar kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) ontkent dat met klem.

Het circulatieplan in Leuven blijft de gemoederen beroeren in Leuven, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in het vooruitzicht. Uit een schriftelijke vraag van N-VA aan de Directie Algemene Zaken blijkt nu dat het aantal ANPR-camera's vanaf januari 2019 gevoelig wordt verhoogd: van 3 naar 34 slimme camera's die nummerplaten kunnen registreren en controleren. Volgens Zeger Debyser, fractieleider van N-VA, dreigt het circulatieplan uit te draaien op "een taxatieplan".





"Het is juist dat niet alleen Leuvenaars GAS-boetes betalen zoals de burgemeester graag beweert", klinkt het. "Maar de beboete bezoekers zien we misschien niet meer terug in Leuven, met alle mogelijke gevolgen voor onze handel en onze horeca."





Kandidaat-burgemeester Lorin Parys pleit voor een andere aanpak. "Met de drie camera's die vandaag in werking zijn, gaat het stadsbestuur al uit van 15.000 vaststellingen in 2018. En dat enkel voor de ANPR-camera's aan het Martelarenplein, de Oudebaan, de Hoegaardsestraat en aan de voetgangerszone. Vanaf 1 januari 2019, niet toevallig na de verkiezingen, gaat de kassa pas echt open met meer dan tien keer zoveel camera's. De huidige bestuursploeg rekent op 2,5 miljoen euro inkomsten uit GAS-boetes, zo blijkt uit de begroting. Dat is niet meer redelijk en heeft niks meer te maken met verkeersveiligheid maar alles met financiële inhaligheid. Wij stellen voor om die camera's te gebruiken op de invalswegen om criminelen op te sporen. Tegelijkertijd pleiten we voor een aangepast circulatieplan met slimme knips. De opbrengst van GAS-boetes kunnen we gebruiken om ondergronds parkeren goedkoper te maken. En indien de camera's uiteindelijk toch blijven hangen in de binnenstad, dan zou het beter zijn om overtreders eerst een waarschuwing te geven."





'Geen melkkoe'

Kandidaat-burgemeester Carl Devlies bevestigt dat er meer ANPR-camera's komen in de autoluwe zone, maar stelt dat de technologie zeker geen melkkoe is om de 'stadskas' te spijzen. "Het is juist dat er veel GAS-boetes worden uitgedeeld aan het Martelarenplein, maar je kan die verkeerssituatie niet vergelijken met de slimme camera's die moeten voorkomen dat bestuurders zonder vergunning de autoluwe zone inrijden. De mensen kennen de regels nu wel en duidelijke signalisatie is een voorwaarde vooraleer de bijkomende camera's in werking worden gesteld. De ANPR-technologie is helemaal geen melkkoe. Maar er moet wel controle worden gedaan en op elke hoek een agent zetten, is geen optie. Als stad mikken we niet op zoveel mogelijk GAS-boetes. Integendeel, pas als de opbrengst nul zal zijn, hebben we ons doel bereikt."