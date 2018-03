Valsmunter opgepakt 05 maart 2018

In een café op de Oude Markt heeft een barman zaterdagavond enkele valsemunters tijdig kunnen ontmaskeren. De verdachten wilden hun consumpties met een briefje van 50 euro betalen, maar de barman controleerde dat biljet met een speciale markeerstift. En al snel werd zijn vermoeden bevestigd: het was vals geld. De verdachten zetten het meteen op een lopen, met de barman in hun kielzog. Hij kon één van hen vatten en ter plaatse houden tot de komst van de politie. De verdachte, een 21-jarige uit Tienen, werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor. Zijn drie kompanen worden opgespoord. (ADPW)