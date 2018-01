Valsmunter betrapt 27 januari 2018

Een onbekende man heeft vrijdag even na de middag geprobeerd om in een chocoladezaak op de Naamsesteenweg in Heverlee een vals briefje van 50 euro te wisselen. Hij wilde een klein zakje pralines afrekenen met het valse briefje dat helemaal verfrommeld was, maar de zaakvoerder was op zijn hoede. Toen hij de man confronteerde met het feit dat hij met vals geld wilde betalen, verliet die de zaak en ging er te voet vandoor richting station. Het valse biljet liet hij achter in de winkel. (ADPW)