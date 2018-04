Valsemunters riskeren celstraf 11 april 2018

02u27 0 Leuven Twee twintigers uit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver riskeren een celstraf voor valsemunterij.

Een van de twee beklaagden werd in 2016 betrapt toen hij in twee cafés op de Leuvense Oude Markt probeerde te betalen met 2 briefjes van 50 euro. Hij ontkende de feiten eerst maar later verklaarde hij dat de briefjes afkomstig waren van tweede beklaagde. Bij die laatste vonden speurders tijdens een huiszoeking drie valse briefjes in de dampkap. De twintiger verklaarde dat die uitgegeven werden in het gokkantoor dat hij runde. Via een minderjarige zou hij de valse briefjes verdeeld hebben maar dat werd door de verdediging met klem ontkend. Het Openbaar Ministerie vroeg respectievelijk 15 maanden cel en 30 maanden cel voor het duo. Ze riskeren ook een geldboete. De man die de briefjes uitgaf vroeg een autonome probatiestraf aan de rechter. Hij zou zijn leven ondertussen gebeterd hebben. Zijn kompaan vroeg resoluut de vrijspraak op basis van twijfel. Uitspraak op 8 mei. (KAR)