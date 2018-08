Vader klopt zoon neusbreuk tijdens discussie over geld 10 augustus 2018

Een 48-jarige man uit Wijgmaal riskeert twee maanden cel en een boete omdat hij op 24 mei 2017 zijn zoon, een twintiger, een neusbreuk zou geklopt hebben aan het ouderlijk huis. Een discussie over geld liep uit de hand, omtrent de feiten verschillen de versies.





In die periode waren er spanningen in het gezin, de vrouw des huizes was verliefd geworden op een andere man. Er ontstond tweespalt en van het ene kwam het andere.





"Ik betwist dit niet, maar hij heeft mij eerst de bril van het gezicht geslagen. Daarna heb ik me gebukt en heb ik twee keer teruggeslagen en zijn we op grond terecht gekomen, waar ik hem van me afduwde. Het was ter verdediging", wist de beklaagde. De advocate van de twintiger stelde zich burgerlijke partij voor ongeveer 2.500 euro. "In het strafdossier valt uw versie nergens te lezen. Op een bepaald moment ging u op hem zitten en bracht u de slagen toe waardoor zijn neus op verschillende plaatsen brak. Zijn neus staat hierdoor zelfs permanent scheef", wist de advocate van het slachtoffer.





Het openbaar ministerie vond het geweld buitenproportioneel om het te hebben over wettelijke zelfverdediging en vorderde twee maanden cel en 400 euro boete. Uitspraak op 5 september. (SVDL)